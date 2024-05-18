Що доступно пенсіонерам безплатно

Пенсіонери можуть розраховувати на безплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту, виключенням є таксі. Пільга надається, якщо особа має пенсійне посвідчення.

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Також пенсіонери мають право безплатно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення. Щоб платити мене за ЖКП, особа може оформити субсидію.

Юридичні послуги надають пенсіонерам на безоплатній основі, або ж зі значною знижкою. Йдеться про такі види допомоги:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Нагадаємо! Пенсіонер може отримати 100% знижки на ЖКП, якщо проживає у сільській місцевості і має певну професію.

Який податок анулювали для пенсіонерів

Пенсіонери, які мають пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Головною умовою є те, що їхня ділянка відповідає визначеним лімітам: