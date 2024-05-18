Що доступно пенсіонерам безплатно
Пенсіонери можуть розраховувати на безплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту, виключенням є таксі. Пільга надається, якщо особа має пенсійне посвідчення.
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Також пенсіонери мають право безплатно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення. Щоб платити мене за ЖКП, особа може оформити субсидію.
Юридичні послуги надають пенсіонерам на безоплатній основі, або ж зі значною знижкою. Йдеться про такі види допомоги:
- фахова консультація;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Який податок анулювали для пенсіонерів
Пенсіонери, які мають пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Головною умовою є те, що їхня ділянка відповідає визначеним лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для проведення індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в містах.