Дострокові пенсії для українців: хто може отримати виплати вже після 15 років стажу

Прокурори можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо пропрацювали хоча б 15 років на посаді прокурора. Водночас є категорії осіб, які можуть отримати пенсію за віком, досягнувши лише 10 років стажу.

Які особливості призначення пенсії за вислугу років для прокурорів?

Відповідно до даних ПФУ, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури. Для цього їм потрібно мати не менше 25 років вислуги, з них стажу роботи на посаді прокурора не менше 15 років, передає 24 Канал.

Читайте також Яку пенсію нарахують українцю, який має 36 років стажу

Водночас працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років (для чоловіка), та 30 років (для жінки), то пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, а жінками – 55 років.

Пенсія з інвалідності: для прокурорів, які визнані особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати, але за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

для прокурорів, які визнані особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати, але за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: схожа історія із пенсією з інвалідністю, адже пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї прокурора або слідчого, які були на його утримані, але за наявності у померлого годувальника стажу в органах не менше 10 років.

Як достроково вийти на пенсію за віком?

У ПФУ пояснюють, що отримати пенсію за віком достроково, тобто із 15 роками стажу, теж можуть не всі, а лише окремі категорії, до яких належать: