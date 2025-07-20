Які громадяни мають право на достроковий вихід на пенсію?

Військовослужбовці

За даними ПФУ, учасники бойових дій можуть виходити на пенсію в 55 та 50 років, передає 24 Канал. Для чоловіків це право досягається після наявності не менше 25 років стажу, а для жінок – після досягнення наявності не менше 20 років стажу.

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До учасників бойових дій належать такі особи:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях,

особи, яким надано статус УБД відповідно до пунктів 20 та 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (члени добровольчих формувань),

особи з числа резервістів, військовозобов'язаних і осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, яким надано статус учасника бойових дій

Крім того, виходити на пенсію можна і раніше, аніж 55 чи 50 років. Річ у тім, що для офіцерів стандартний термін служби, необхідний для отримання служби, становить 20 років. Таким чином, деякі військовослужбовці можуть вийти на пенсію навіть у 45 років.

Поліцейські

Для поліцейських в Україні встановлені норми щодо виходу на пенсію. До загальних умов належать 25 років мінімального стажу служби та вік, що становить не менше 45 років.

Самі ж пенсії для працівників поліції призначаються та виплачуються відповідно до умов звільнення зі служби. Наприклад, якщо поліцейський повторно повертається на службу, а до цього вже був на пенсії, то його пенсійну виплату припиняють на період служби.

Прокурори

Ще однією спеціалізацією, яка дає право вийти на пенсію раніше, є професія прокурором. Працівникам прокуратури для пенсії за вислугу років потрібно мати не менше 25 років, зокрема на посаді прокурора не менше 15 років, пишуть в ПФУ.

Для прикладу: середній вік виходу на пенсію серед прокурорів може становити 47 років. А для звичайних громадян вихід на пенсію можливий лише після досягнення стажу у 35 років, водночас вік повинен становити 60 років.

Зверніть увагу! Натомість пенсія у них складає 60% від зарплати, яку вони отримували. Обмеження на суму встановлено у 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 100 гривень. Найвища пенсія, яку отримував прокурор в Україні, зафіксували у 2024 році. Сума склала понад 250 тисяч гривень щомісяця.