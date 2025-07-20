Какие граждане имеют право на досрочный выход на пенсию?
- Военнослужащие
По данным ПФУ, участники боевых действий могут выходить на пенсию в 55 и 50 лет, передает 24 Канал. Для мужчин это право достигается после наличия не менее 25 лет стажа, а для женщин – после достижения наличия не менее 20 лет стажа.
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К участникам боевых действий относятся следующие лица:
- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, которые принимали участие в боевых действиях,
- лица, которым предоставлен статус УБД в соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (члены добровольческих формирований),
- лица из числа резервистов, военнообязанных и лиц, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, которым предоставлен статус участника боевых действий
Кроме того, выходить на пенсию можно и раньше, чем 55 или 50 лет. Дело в том, что для офицеров стандартный срок службы, необходимый для получения службы, составляет 20 лет. Таким образом, некоторые военнослужащие могут выйти на пенсию даже в 45 лет.
- Полицейские
Для полицейских в Украине установлены нормы относительно выхода на пенсию. К общим условиям относятся 25 лет минимального стажа службы и возраст, что составляет не менее 45 лет.
Сами же пенсии для работников полиции назначаются и выплачиваются в соответствии с условиями увольнения со службы. Например, если полицейский повторно возвращается на службу, а до этого уже был на пенсии, то его пенсионную выплату прекращают на период службы.
- Прокуроры
Еще одной специализацией, которая дает право выйти на пенсию раньше, является профессия прокурором. Работникам прокуратуры для пенсии за выслугу лет нужно иметь не менее 25 лет, в частности в должности прокурора не менее 15 лет, пишут в ПФУ.
Для примера: средний возраст выхода на пенсию среди прокуроров может составлять 47 лет. А для обычных граждан выход на пенсию возможен только после достижения стажа в 35 лет, при этом возраст должен составлять 60 лет.
Обратите внимание! Зато пенсия у них составляет 60% от зарплаты, которую они получали. Ограничение на сумму установлено в 10 прожиточных минимумов, то есть 23 100 гривен. Самая высокая пенсия, которую получал прокурор в Украине, зафиксировали в 2024 году. Сумма составила более 250 тысяч гривен ежемесячно.