Яка професія надає вихід на пенсію у ранньому віці?

Пенсія прокурорів є найвищою в Україні, зокрема у 2024 році в одного із прокурорів її розмір становив 251 тисячу гривень, передає 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Відтак, в Україні зараз 5 739 прокурорів отримують пенсію за вислугу років. Крім того, усі ці пенсійні виплати передбачені у спеціальних умовах виходу на пенсію, що гарантуються державою для окремих осіб, як-от закон "Про прокуратуру", що надає суттєві пільги.

Вихід на пенсію: для прокурорів вказаний трудовий стаж на рівні 25 років, з яких 15 років – на посадах у прокураторі. Таким чином, середній вік виходу на пенсію серед прокурорів – 47 років. Натомість для звичайних громадян термін виходу на пенсію встановлений після досягнення 35 років стажу й не раніше 60 років.

для прокурорів вказаний трудовий стаж на рівні 25 років, з яких 15 років – на посадах у прокураторі. Таким чином, середній вік виходу на пенсію серед прокурорів – 47 років. Натомість для звичайних громадян термін виходу на пенсію встановлений після досягнення 35 років стажу й не раніше 60 років. Розмір пенсії: для прокурорів цей розмір встановлений на рівні 60% від зарплати, однак на них поширюється обмеження у 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні це 23,10 тисячі гривень). Втім можуть через суд вміло добитися виплат, що перевищує цей показник.

для прокурорів цей розмір встановлений на рівні 60% від зарплати, однак на них поширюється обмеження у 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні це 23,10 тисячі гривень). Втім можуть через суд вміло добитися виплат, що перевищує цей показник. Перегляд розміру пенсії: кожен раз, коли зростає заробітна плата в органах прокуратури, то зростає і розмір пенсії. Крім того, наявність щорічної індексації.

Водночас на початку 2025 року для того, щоб зменшити надвисокі пенсії, які змогли собі призначити прокурори, були введені спеціальні коефіцієнти для великих виплат.

Але вони зменшили прокурорські пенсії лише до 51,50 тисячі гривень, що у порівнянні зі стандартними пенсіями для звичайних громадян все одно зависокі.

Нагадуємо! Мінімальна пенсія в Україні становить 2 310 гривень щомісяця, а більша частина пенсіонерів в Україні отримують менш як 5 тисяч гривень щомісяця.