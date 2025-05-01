1 травня, 18:00
Зміни набрали чинності: хто може втратити субсидію з 1 травня
Основні тези
- З 1 травня Пенсійний фонд України переглядає право на субсидію на новий період до 30 квітня 2026 року та розраховує її розмір на літній сезон.
- Субсидія буде автоматично продовжена за відсутності боргів за комуналку, при збереженні складу домогосподарства та майнового стану.
Опалювальний сезон в Україні закінчився. Уже у травні ПФУ розпочинає перегляд отримувачів субсидії.
Що зміниться для отримувачів субсидії
До того ж ПФУ здійснюватиме порахунок розміру субсидії на літній сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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З 1 травня Пенсійний фонд переглядає право на субсидію на новий період – до 30 квітня 2026 року та розраховує її розмір на літній сезон,
– повідомляє Кабмін.
За яких умов автоматично продовжать субсидію:
- якщо особі надавалася субсидія раніше;
- при відсутності боргів за комуналку;
- якщо не відбулися зміни у складі домогосподарства чи майновому стані.
Кому потрібно подати повторну заяву на отримання субсидії
Деяким особам потрібно подати заяву на отримання субсидії повторно. Йдеться про випадки, коли:
- у складі домогосподарства є ВПО;
- отримувач субсидії проживає у орендованому житлі;
- субсидія надається на скраплений газ, тверде чи рідке паливо;
- реальна кількість мешканців, що проживає у приміщенні менша, ніж там зареєстровано.