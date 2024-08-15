Допомога понад 10 тисяч гривень від ООН: хто може її отримати

ВПО та ті, хто повернувся на місця постійного проживання після евакуації, можуть отримати спеціальну грошову допомогу. Нарахування цих коштів здійснюється, завдяки ООН.

Кому надається така допомога

Аби особа отримала грошову допомогу від УВБК ООН, вона має підпадати під вказані критерії. До того ж такий громадянин має належати до вразливої категорії.

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Вразливими вважаються родини, які:

мають лише одного з батьків (батька чи матір) з одним або декількома дітьми (віком до 18 років) чи з членами родини старше 55 років;

мають у своєму складі одну або декілька осіб з хронічною хворобою чи інвалідністю;

очолює одна особа чи декілька самотніх людей старше 55 років чи літнього віку при наявності дітей до 18 років.

На допомогу мають право:

ВПО, які здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців;

громадяни, що повернулися до свого постійного місця проживання (у тому числі і з-за кордону).

Умовою для отримання такої допомоги є те, що родина не має отримувати кошти від інших міжнародних організацій.

Така допомога надається протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісячно. Відповідно, загалом виходить 10 800 гривень.