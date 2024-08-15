Кому предоставляется такая помощь

Чтобы лицо получило денежную помощь от УВБК ООН, оно должно подпадать под указанные критерии. К тому же такой гражданин должен принадлежать к уязвимой категории.

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Уязвимыми считаются семьи, которые:

имеют только одного из родителей (отца или мать) с одним или несколькими детьми (в возрасте до 18 лет) или с членами семьи старше 55 лет;

имеют в своем составе одного или несколько лиц с хронической болезнью или инвалидностью;

возглавляет один человек или несколько одиноких людей старше 55 лет или пожилого возраста при наличии детей до 18 лет.

На помощь имеют право:

ВПЛ, которые осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев;

граждане, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).

Условием для получения такой помощи является то, что семья не должна получать средства от других международных организаций.

Обратите внимание! Такая помощь предоставляется в течение 3 месяцев по 3 600 гривен ежемесячно. Соответственно, вместе получается 10 800 гривен.