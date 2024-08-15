Кому предоставляется такая помощь
Чтобы лицо получило денежную помощь от УВБК ООН, оно должно подпадать под указанные критерии. К тому же такой гражданин должен принадлежать к уязвимой категории.
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Уязвимыми считаются семьи, которые:
- имеют только одного из родителей (отца или мать) с одним или несколькими детьми (в возрасте до 18 лет) или с членами семьи старше 55 лет;
- имеют в своем составе одного или несколько лиц с хронической болезнью или инвалидностью;
- возглавляет один человек или несколько одиноких людей старше 55 лет или пожилого возраста при наличии детей до 18 лет.
На помощь имеют право:
- ВПЛ, которые осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев;
- граждане, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).
Условием для получения такой помощи является то, что семья не должна получать средства от других международных организаций.