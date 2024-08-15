Кому надається така допомога

Аби особа отримала грошову допомогу від УВБК ООН, вона має підпадати під вказані критерії. До того ж такий громадянин має належати до вразливої категорії.

Читайте також Нові правила отримання пенсії за кордоном: що треба знати українцям

Вразливими вважаються родини, які:

мають лише одного з батьків (батька чи матір) з одним або декількома дітьми (віком до 18 років) чи з членами родини старше 55 років;

мають у своєму складі одну або декілька осіб з хронічною хворобою чи інвалідністю;

очолює одна особа чи декілька самотніх людей старше 55 років чи літнього віку при наявності дітей до 18 років.

На допомогу мають право:

ВПО, які здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців;

громадяни, що повернулися до свого постійного місця проживання (у тому числі і з-за кордону).

Умовою для отримання такої допомоги є те, що родина не має отримувати кошти від інших міжнародних організацій.

Зверніть увагу! Така допомога надається протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісячно. Відповідно, загалом виходить 10 800 гривень.