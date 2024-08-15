Кому надається така допомога
Аби особа отримала грошову допомогу від УВБК ООН, вона має підпадати під вказані критерії. До того ж такий громадянин має належати до вразливої категорії.
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Вразливими вважаються родини, які:
- мають лише одного з батьків (батька чи матір) з одним або декількома дітьми (віком до 18 років) чи з членами родини старше 55 років;
- мають у своєму складі одну або декілька осіб з хронічною хворобою чи інвалідністю;
- очолює одна особа чи декілька самотніх людей старше 55 років чи літнього віку при наявності дітей до 18 років.
На допомогу мають право:
- ВПО, які здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців;
- громадяни, що повернулися до свого постійного місця проживання (у тому числі і з-за кордону).
Умовою для отримання такої допомоги є те, що родина не має отримувати кошти від інших міжнародних організацій.