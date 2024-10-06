Хто з пенсіонерів має право на доплату до пенсії у жовтні

Пенсіонери можуть збільшити свою пенсію завдяки спеціальним надбавкам. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, за певними потрібно звертатись у ПФУ особисто.

Кому надається надбавка за віком

Вікова надбавка надається пенсіонерам старше 70 років. За умови, що такі громадяни отримують пенсію за віком, повідомляє ПФУ.

Читайте також Несподіваний обвал: вартість злотого в Україні знижується вже третій день поспіль

Така надбавка з віком зростає:

громадяни від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком надається, якщо загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

У кого з пенсіонерів зростуть пенсії у жовтні

Як повідомляє Мінсоцполітики, в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери, які проживають у зоні активних або потенційних бойових дій, можуть отримати спеціальну надбавку. Така доплата надається їм, якщо вони:

не отримували з 1 березня 2023 року міжнародну допомогу чи виплати для переселенців;

мають пенсію менше ніж 3 250 гривень.

Важливо! Надбавка від ООН нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.

Ця надбавка розраховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 та пенсією, яку має особа.

Зауважте! Доплата від ООН надається відповідно до даних у реєстрах.