Кому предоставляется надбавка по возрасту
Возрастная надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что такие граждане получают пенсию по возрасту, сообщает ПФУ.
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Такая надбавка с возрастом растет:
- граждане от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Обратите внимание! Надбавка по возрасту предоставляется, если общая ежемесячная пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривен.
У кого из пенсионеров вырастут пенсии в октябре
Как сообщает Минсоцполитики, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, пенсионеры, проживающие в зоне активных или потенциальных боевых действий, могут получить специальную надбавку. Такая доплата предоставляется им, если они:
- не получали с 1 марта 2023 года международную помощь или выплаты для переселенцев;
- имеют пенсию меньше чем 3 250 гривен.
Важно! Надбавка от ООН начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии.
Эта надбавка рассчитывается индивидуально. Она составляет разницу между 3 250 и пенсией, которую имеет лицо.
Обратите внимание! Доплата от ООН предоставляется в соответствии с данными в реестрах.