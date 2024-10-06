Кому надається надбавка за віком
Вікова надбавка надається пенсіонерам старше 70 років. За умови, що такі громадяни отримують пенсію за віком, повідомляє ПФУ.
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Така надбавка з віком зростає:
- громадяни від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Надбавка за віком надається, якщо загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.
У кого з пенсіонерів зростуть пенсії у жовтні
Як повідомляє Мінсоцполітики, в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери, які проживають у зоні активних або потенційних бойових дій, можуть отримати спеціальну надбавку. Така доплата надається їм, якщо вони:
- не отримували з 1 березня 2023 року міжнародну допомогу чи виплати для переселенців;
- мають пенсію менше ніж 3 250 гривень.
Важливо! Надбавка від ООН нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.
Ця надбавка розраховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 та пенсією, яку має особа.
Зауважте! Доплата від ООН надається відповідно до даних у реєстрах.