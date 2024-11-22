Хто з українців може отримати пенсію по втраті годувальника у 2024 році

Деякі українці мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Йдеться про непрацездатних осіб, які перебували на утриманні.

Хто може отримати таку пенсію

Пенсія по втраті годувальника передбачені для дітей та дорослих, що не мають змоги самостійно себе фінансово забезпечити, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Кому надається така пенсія:

усиновленим дітям (маються на увазі пасинки та падчерки), якщо вони не мають аліментів від батьків;

дітям-сиротам (до 23 років);

дітям, що продовжують навчатися (до 23 років);

дітям до 18 років або старшим, якщо цим особам встановлена інвалідність до 18 років;

іншому з подружжя чи батькам, якщо такі громадяни сягнули пенсійного віку чи є особами з інвалідністю;

іншому з подружжя, брату, сестрі, дідусі, бабусі, одному з батьків годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо одна з цих осіб не працює і зайнята доглядом за дитиною годувальника (пенсія надається поки дитині не виповниться 8 років).

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності,

– йдеться у законі.

Зверніть увагу! Пенсію можна оформити і без стажу у годувальника, якщо померлий загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісти чи став донором органів.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника залежить від пенсійної виплати за віком, яку б мав померлий: