Хто з українців може отримувати соцвиплати та пенсію одночасно

Українці не можуть отримувати одночасно 2 пенсійні виплати Однак, це правило не поширюється на випадок, коли йдеться про пенсію та соцвиплату.

При яких умовах нараховуються ці виплати

Частина українців стикається зі значними фінансовими проблемами, наприклад, через втрату близьких. Такі особи потребують підтримки від держави.

Читайте також Інформація для пенсіонерів: які пільги надаються цим громадянам

Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Потрібно розуміти, що пенсія через втрату годувальника призначається лише для непрацездатних членів сім'ї померлого. Зокрема, особам з інвалідністю з дитинства. За умови, що ці громадяни перебували на утриманні померлого.

Зверніть увагу! Щоб членам родини призначили таку пенсію, годувальник мав набути від 1 до 15 років стажу (кількість залежить від віку, коли годувальник помер). Є винятки, при яких це значення не враховується. Такі випадки регулюються частиною 1 статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".