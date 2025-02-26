Хто не отримає підвищення пенсій у березні

Індексація пенсій в Україні відбудеться в березні, але не всі пенсіонери отримають підвищення. Хто опиниться у зоні ризику, читайте далі.

Для кого не запланована цьогорічна індексація

Індексація не торкнеться пенсіонерів із виплатами понад 23 610 гривень – для них діють обмеження. Деякі спеціальні пенсії з 1 січня навіть знизили, щоправда, тимчасово, на період воєнного стану, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Також пенсії, призначені після 1 січня 2025 року, не підвищуватимуть, оскільки їх уже розрахували за актуальними зарплатними показниками. Крім того, останніми роками пенсії, призначені менше як три роки тому, майже не індексували.

Для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно, можлива лише невелика доплата – 100 гривень.

Що відомо про березневу індексацію

25 лютого уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня та визначив розмір підвищення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що мінімальне зростання складе щонайменше 100 гривень, тоді як максимальна надбавка – 1 500 гривень.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що в середньому після індексації пенсії зростуть на 556 гривень.

Варто пам’ятати, що індексації підлягає лише основний розмір пенсії. Додаткові виплати не враховуються.