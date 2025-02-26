Для кого не запланирована нынешняя индексация в этом году

Индексация не коснется пенсионеров с выплатами более 23 610 гривен – для них действуют ограничения. Некоторые специальные пенсии с 1 января даже снизили, правда, временно, на период военного положения, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Также пенсии, назначенные после 1 января 2025 года, не будут повышать, поскольку их уже рассчитали по актуальным зарплатным показателям. Кроме того, последние годы пенсии, назначенные менее трех лет назад, почти не индексировали.

Для тех, кто вышел на пенсию недавно, возможна лишь небольшая доплата – 100 гривен.

Что известно о мартовской индексации

25 февраля правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта и определило размер повышения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что минимальный рост составит не менее 100 гривен, тогда как максимальная надбавка – 1 500 гривен.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что в среднем после индексации пенсии вырастут на 556 гривен.

Стоит помнить, что индексации подлежит только основной размер пенсии. Дополнительные выплаты не учитываются.