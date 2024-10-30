Хто з пенсіонерів буде отримувати збільшену пенсію до кінця року

ООН надає різноманітну допомогу українцям. Зокрема, грошову підтримку частині пенсіонерів.

Хто з українців має право на спеціальну надбавку від ООН

Надбавка від ООН буде надаватися пенсіонерам до кінця цього року. Основною вимогою для отримання такої допомоги є те, що особа проживає у зоні активних чи можливих бойових дій, повідомляє ПФУ.

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Зверніть увагу! Регіони, що належать до зони бойових дій визначаються Мінреінтеграції.

Перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Інші умови нарахування цієї надбавки такі:

пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;

громадянин не отримував грошову допомогу від держави чи з благодійних організацій з 1 березня 2023 року.

Така надбавка розраховується індивідуально. Вона визначається як різниця між 3 250 та сумою пенсії.

Зауважте! Ця надбавка нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.