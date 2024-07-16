У цих пенсіонерів пенсія зросте на понад 500 гривень у липні

Збільшення пенсії українців може відбуватися завдяки індексації та перерахунку виплат. Також цьому сприяє нарахування спецнадбавок.

Чия виплата зросте

Частина пенсіонерів може отримати надбавку за віком. Для цього, особа має відповідати певним вимогам.

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Пенсіонер повинен:

мати щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

бути старше 70 років.

Яка надбавка за віком зараз

Така доплата нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:

пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця надбавка не сумується, вона лише зростає з часом. Тобто, особа у 78 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456 = 756 гривень.