На які виплати окрім пенсії може розраховувати пенсіонер у липні

Пенсіонери мають право не тільки на пенсію. Також їм надається можливість отримувати спеціальні доплати. Зокрема, за віком.

Кому надається доплата за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Також умовами для отримання цієї доплати є:

пенсіонер отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Додається доплата за віком до пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ за її отриманням непотрібно.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Який розмір доплати за віком зараз: