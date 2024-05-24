У декілька кліків: як отримати пенсію після втрати годувальника

Виплати після втрати годувальника можуть отримати як діти, які перебували на утриманні годувальника, так і інші дорослі члени родини, але лише ті, хто не може самостійно себе забезпечувати. Відомо, що така пенсія має становити щонайменше 1 180 гривень, а подати заявку на неї можна онлайн.

Як звернутися за призначенням пенсії по втраті годувальника

Насамперед особа має звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду. У випадку, коли на пенсію має право дитина, або непрацездатна особа, заяву на призначення мають подати законні представники.

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Заява подається не лише особисто, але й онлайн. Наприклад, це можна зробити через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ:

Потрібно зайти на Портал та авторизуватися за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису, BankID тощо.

У меню "Щодо пенсійного забезпечення" варто обрати "Заява на призначення пенсії", а згодом "Пенсія у зв'язку з втратою годувальника".

Актуалізуйте свої дані та надайте згоду на їхню обробку. Варто пам'ятати, що система має інформацію про вас, слід лише перевірити її.

Заповніть необхідні дані: місце проживання, місце реєстрації, паспортні дані, наявність довідки про встановлення інвалідності. Після цього зазначте тип пенсії, дату звернення та спосіб отримання виплати.

Згодом доведеться заповнити анкету-опитувальник, тобто інформація про померлого годувальника та щодо заявника.

А потім завантажте сканкопії документів, перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку "Підписати та надіслати".

Якщо особа звертається як законний представник, тоді поставте галочку у відповідному полі.

Крім того, подати заявку можна також через Портал Дія. Алгоритм подачі такий:

Оберіть на сайті послугу "Призначення пенсії" та натисніть кнопку "Подати заяву".

Авторизуйтеся за допомогою доступного способу – аналогічно як на порталі ПФУ.

Перевірте відомості про заявника та заповніть дані про адресу реєстрації. Обов'язково вкажіть чи маєте довідку про встановлення інвалідності.

Оберіть вид пенсії – це пенсія у зв'язку з втратою годувальника, напроти якої варто поставити галочку, та спосіб виплати пенсії: Укрпошта або банк (потрібно вказати рахунок у форматі IBAN).

Крім того, доведеться заповнити інформацію про страховий стаж, про догляд за дітьми та непрацездатними членами сім'ї та додаткову інформацію, що впливає на розмір пенсії.

Після цього завантажте сканкопії документів та перевірте заповнену заяву.

Наприкінці варто натиснути кнопку "Підписати та надіслати".

Які документи можуть бути потрібні

ІПН заявника або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника,

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія,

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником,

свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим/витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи,

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, діти померлого, навчаються за денною формою навчання,

довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення 8 років,

документи про місце проживання (реєстрації),

документ про перебування членів сім’ї, крім дітей, на утриманні померлого годувальника,

документи про стаж,

інші документи, що підтверджують пільгові обставини – наприклад, про встановлення інвалідності.

Йдеться про навчання, роботу в шкідливих умовах, проходження військової служби тощо.