В несколько кликов: как получить пенсию по потере кормильца
Источник:Юридический советник для ВПЛ
Выплаты по потере кормильца могут получить как дети, которые находились на содержании кормильца, так и другие взрослые члены семьи, но только те, кто не может самостоятельно себя обеспечивать. Известно, что такая пенсия должна составлять не менее 1 180 гривен, а подать заявку на нее можно онлайн.
Как обратиться за назначением пенсии по потере кормильца
Прежде всего лицо должно обратиться в любое управление Пенсионного фонда. В случае, когда на пенсию имеет право ребенок, или нетрудоспособное лицо, заявление на назначение должны подать законные представители.
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Заявление подается не только лично, но и онлайн. Например, это можно сделать через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ:
- Нужно зайти на Портал и авторизоваться с помощью электронной подписи, Дия.Подпис, BankID и тому подобное.
- В меню "О пенсионном обеспечении" следует выбрать "Заявление на назначение пенсии", а затем "Пенсия в связи с потерей кормильца".
- Актуализируйте свои данные и дайте согласие на их обработку. Стоит помнить, что система имеет информацию о вас, следует только проверить ее.
- Заполните необходимые данные: место жительства, место регистрации, паспортные данные, наличие справки об установлении инвалидности. После этого укажите тип пенсии, дату обращения и способ получения выплаты.
- Впоследствии придется заполнить анкету-опросник, то есть информация об умершем кормильце и по заявителю.
- А потом загрузите сканкопии документов, проверьте заполненное заявление и нажмите кнопку "Подписать и отправить".
Кроме того, подать заявку можно также через Портал Дия. Алгоритм подачи такой:
- Выберите на сайте услугу "Назначение пенсии" и нажмите кнопку "Подать заявление".
- Авторизуйтесь с помощью доступного способа – аналогично как на портале ПФУ.
- Проверьте сведения о заявителе и заполните данные об адресе регистрации. Обязательно укажите справку об установлении инвалидности.
- Выберите вид пенсии – это пенсия в связи с потерей кормильца, напротив которой стоит поставить галочку, и способ выплаты пенсии: Укрпочта или банк (нужно указать счет в формате IBAN).
- Кроме того, придется заполнить информацию о страховом стаже, об уходе за детьми и нетрудоспособными членами семьи и дополнительную информацию, что влияет на размер пенсии.
- После этого загрузите сканкопии документов и проверьте заполненное заявление.
- В конце стоит нажать кнопку "Подписать и отправить".
Какие документы могут быть нужны
- ИНН заявителя или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца,
- свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия,
- документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем,
- свидетельство о смерти кормильца/решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим/выписка из Единого реестра досудебных расследований, удостоверяющая факт внесения в этот реестр информации о безвестном исчезновении лица,
- справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений о том, дети умершего, учатся на дневной форме обучения,
- справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, дед, бабка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком умершего кормильца до достижения 8 лет,
- документы о месте жительства (регистрации),
- документ о пребывании членов семьи, кроме детей, на содержании умершего кормильца,
- документы о стаже,
- другие документы, подтверждающие льготные обстоятельства – например, об установлении инвалидности.