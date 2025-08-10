Частина пенсіонерів в Україні може отримати підвищені виплати раніше, ніж планували. Деталі щодо категорій та строків початку перерахунку вже відомі.

Хто отримає перерахунок пенсій до кінця року?

Частина пенсіонерів зможе оформити перерахунок пенсії раніше, ніж це передбачено щорічним графіком, розповідає 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

Зокрема, працюючі пенсіонери, які не мають повних двох років стажу на цю дату, можуть подати заяву на перерахунок самостійно: вже через два роки після призначення пенсії чи останнього перерахунку, без очікування квітневого етапу.

Наприклад! Якщо пенсіонер оформив пенсію в серпні 2023 року і працює далі, перерахунок буде автоматично у квітні 2026 року. Але, подавши заяву в серпні 2025 року, він отримає надбавку раніше.

Який розмір надбавки для працюючих пенсіонерів?

Розмір надбавки залежить від накопиченого стажу та заробітку. У 2024 році середнє підвищення для працюючих пенсіонерів коливалося від 86 до 168 гривень, а в Кіровоградській області від 215 до 460 гривень.

Пенсіонери можуть оперативно перевірити розмір своєї надбавки в особистому кабінеті на офіційному порталі Пенсійного фонду України, наголошують у відомстві.