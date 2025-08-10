Часть пенсионеров в Украине может получить повышенные выплаты раньше, чем планировали. Детали относительно категорий и сроков начала перерасчета уже известны.

Кто получит перерасчет пенсий до конца года?

Часть пенсионеров сможет оформить перерасчет пенсии раньше, чем это предусмотрено ежегодным графиком, рассказывает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.

В частности, работающие пенсионеры, которые не имеют полных двух лет стажа на эту дату, могут подать заявление на перерасчет самостоятельно: уже через два года после назначения пенсии или последнего перерасчета, без ожидания апрельского этапа.

Например! Если пенсионер оформил пенсию в августе 2023 года и работает дальше, перерасчет будет автоматически в апреле 2026 года. Но, подав заявление в августе 2025 года, он получит прибавку раньше.

Какой размер надбавки для работающих пенсионеров?

Размер надбавки зависит от накопленного стажа и заработка. В 2024 году среднее повышение для работающих пенсионеров колебалось от 86 до 168 гривен, а в Кировоградской области от 215 до 460 гривен.

Пенсионеры могут оперативно проверить размер своей надбавки в личном кабинете на официальном портале Пенсионного фонда Украины, отмечают в ведомстве.