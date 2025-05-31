Українцям перерахують пенсії заднім числом: хто отримає доплату за три місяці

Масштабна індексація пенсій, проведена в березні, стала лише першим етапом. Уже в червні ще частина українців отримає підвищені виплати.

Хто отримає збільшену пенсію в червні

У червні відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів заднім числом, адже саме підвищення було передбачене з 1 квітня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ. Втім, очікувати суттєвого підвищення не варто.

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Тому виплати, скориговані з урахуванням доплат за квітень і травень, почнуть нараховувати вже у червні. Як повідомляється, цьогоріч пенсії перерахують близько 629 тисячам працюючих пенсіонерів.

Зауважте! Минулого року після аналогічного перерахунку середнє збільшення склало 86,24 гривні з урахуванням лише страхового стажу, та 168,65 гривні, якщо враховувалась ще й зарплата.

Хто ще отримає доплати до пенсії в червні

У червні підвищені виплати нарахують не лише працюючим пенсіонерам. Доплату до пенсії також зможуть отримати ті, хто досяг певного віку. Зокрема, 70, 75 або 80 років.

Це так звані вікові надбавки, які держава призначає автоматично після досягнення відповідного віку. Проте є важлива умова: щомісячна пенсія людини не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Зауважте! Якщо виплата менша за цей поріг, пенсіонер має право на щомісячну вікову доплату.