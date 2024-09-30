Які платіжки треба сплачувати, навіть якщо ви не використовуєте опалення у батареях

Українці мають платити не тільки за опалення, а і за обслуговування труб. Вартість тако послуги визначається відповідно до типу будинку.

Хто має платити за обслуговування труб

Споживачі мають сплачувати обслуговування труб. Цей платіж існує, навіть, якщо громадянин відмовився від централізованого опалення, розповіла експертка Христина Ненно.

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Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Якщо ви не використовуєте опалення у батареях, то передаєте показники лічильника по нулях. Однак тоді, на жаль, згідно з чинним законодавством, маєте сплатити за обслуговування труб.

Як пояснила Ненно, споживачі мають платити за місця загального користування, наприклад, дах чи під'їзд (за умови, що там є опалення). Вартість обслуговування труб різниться. За словами експертки, така послуга може коштувати як 10 гривень, так і 1 500 гривень.