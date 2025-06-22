Платили більше, ніж треба: кому повернуть кошти за комунальні послуги
- В Україні виявлено численні порушення у формуванні тарифів на комунальні послуги, понад 85% перевірених підприємств незаконно завищували вартість.
- Споживачам зобов’язали повернути 1,16 мільйона гривень надмірно сплачених коштів, а для отримання компенсації можна звернутися до Держпродспоживслужби.
Українцям пояснили, хто може розраховувати на компенсацію за комунальні послуги, які вже були оплачені. Що відомо про механізм повернення коштів та з яких причин це відбувається, читайте далі.
Кому можуть повернути гроші за комунальні послуги
В Україні виявили численні порушення у формуванні тарифів на комунальні послуги. У Держпродспоживслужбі повідомили, що понад 85% перевірених підприємств незаконно завищували вартість послуг, зокрема водопостачання та водовідведення, передає 24 Канал.
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За результатами 98 перевірок у 86 випадках зафіксовано порушення. До порушників застосували:
- 42 штрафи на загальну суму 1,59 мільйона гривень;
- винесли 62 приписи та оштрафували 43 посадовців на 87 тисяч гривень.
А також зобов’язали повернути споживачам 1,16 мільйона гривень надмірно сплачених коштів.
Як отримати компенсацію за переплату за комунальні послуги
У разі підозри на порушення в нарахуваннях за житлово-комунальні послуги, споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби. Це можна зробити як особисто, так і онлайн через офіційний сайт відомства.