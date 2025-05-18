Деякі пенсіонери можуть втратити суттєву доплату до пенсії

Уряд ухвалив нове рішення, яке вплине на розмір пенсій для частини українців. Що саме зміниться та кого торкнуться нововведення, читайте далі.

Кому можуть зменшити пенсію вже незабаром

Кабмін вирішив скасувати доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Йдеться про надбавки за проживання в гірських районах, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Згідно із законом, пенсіонери, які мешкають у гірських районах, мають право на доплату у 20% до пенсії. Однак у держбюджеті на 2025 рік кошти на ці виплати не передбачені, тому нові заяви наразі не приймають.

Важливо! Водночас тим, хто вже отримував доплату раніше, її продовжують виплачувати.

Чому "гірські" виплати вирішили скасувати

Експерт Сергій Коробкін зазначив, що ще восени 2024 року, після аудиту Пенсійного фонду, експерти Рахункової палати порадили змінити підхід до призначення надбавок мешканцям гірських районів.

Зокрема, вони рекомендували з’ясувати, чи фактично проживають отримувачі доплат у цих місцевостях, а не просто зареєстровані там.