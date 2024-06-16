Деяким українцям відмовляють у зарахуванні частини стажу для отримання пенсії: кому це загрожує

Деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З такими труднощами можуть зіткнутися ті, хто працював на Російську Федерацію.

Кому не зарахують набутий стаж

Як стало відомо, українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж. Згідно із законом, страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.

Дивіться також Пенсії не буде: чому ви можете не отримати свої виплати влітку

А саме йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади,

– йдеться в повідомленні.

Щодо роботи в інших країнах, українцям необхідно представити Пенсійному Фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб врахувати цей стаж.

Кому не надійде пенсія

Після широкомасштабної агресії Російської Федерації Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресором. Взаємодія та обмін документами, зокрема Пенсійними фондами, було припинено.

Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.

Інші причини чому пенсія не виплачується: