Деяким українцям відмовляють у зарахуванні частини стажу для отримання пенсії: кому це загрожує
Джерело:Мінсоцполітики
Деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З такими труднощами можуть зіткнутися ті, хто працював на Російську Федерацію.
Кому не зарахують набутий стаж
Як стало відомо, українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж. Згідно із законом, страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.
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А саме йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.
Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади,
– йдеться в повідомленні.
Щодо роботи в інших країнах, українцям необхідно представити Пенсійному Фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб врахувати цей стаж.Зауважте! Після широкомасштабної агресії Російської Федерації Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресором. Взаємодія та обмін документами, зокрема Пенсійними фондами, було припинено.
Кому не надійде пенсія
Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.
Інші причини чому пенсія не виплачується:
- ПФУ виявив неточності у документації, яка надавалась пенсіонером для виходу на пенсію;
- громадянин виїхав на ПМП, при цьому, обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;
- особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія протягом пів року.