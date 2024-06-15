Кому не надійде пенсія

Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.

Читайте також Електроенергія і долар: як ситуація зі світлом вплине на курс

Інші причини чому пенсія не виплачується:

  • ПФУ виявив неточності у документації, яка надавалась пенсіонером для виходу на пенсію;
  • громадянин виїхав на ПМП, при цьому, обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;
  • особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія протягом пів року.

Як поновити виплати

Щоб поновити виплати, особа має звернутись у ПФУ. До поданої заяви можуть надаватися такі документи, залежно від причини скасування пенсії:

  • копія паспорта;
  • оригінал документа, де підтверджено, що пенсіонер живий (за кордоном його можна взяти у дипломатичній установі України);
  • копія документа, що засвідчує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію у місці тимчасового проживання.