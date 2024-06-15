Кому не надійде пенсія

Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.

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Інші причини чому пенсія не виплачується:

ПФУ виявив неточності у документації, яка надавалась пенсіонером для виходу на пенсію;

громадянин виїхав на ПМП, при цьому, обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;

особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія протягом пів року.

Зауважте! У деяких випадках пенсія не скасовується, а лише не надходить на рахунок пенсіонера. Тобто виплата нараховується і зберігається у ПФУ до з'ясування обставин.

Як поновити виплати

Щоб поновити виплати, особа має звернутись у ПФУ. До поданої заяви можуть надаватися такі документи, залежно від причини скасування пенсії:

копія паспорта;

оригінал документа, де підтверджено, що пенсіонер живий (за кордоном його можна взяти у дипломатичній установі України);

копія документа, що засвідчує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію у місці тимчасового проживання.

Зверніть увагу! Поновлення виплат відбувається протягом 10 днів після з’ясування обставин, за умови наявності підстав для цього.