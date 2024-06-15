Кому не надійде пенсія
Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.
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Інші причини чому пенсія не виплачується:
- ПФУ виявив неточності у документації, яка надавалась пенсіонером для виходу на пенсію;
- громадянин виїхав на ПМП, при цьому, обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;
- особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія протягом пів року.
Як поновити виплати
Щоб поновити виплати, особа має звернутись у ПФУ. До поданої заяви можуть надаватися такі документи, залежно від причини скасування пенсії:
- копія паспорта;
- оригінал документа, де підтверджено, що пенсіонер живий (за кордоном його можна взяти у дипломатичній установі України);
- копія документа, що засвідчує статус біженця, тимчасовий захист або реєстрацію у місці тимчасового проживання.