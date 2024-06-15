Кому не поступит пенсия

Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, имеются документальные подтверждения этому, например, свидетельство о смерти.

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Другие причины почему пенсия не выплачивается:

ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию;

гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;

лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.

Обратите внимание! В некоторых случаях пенсия не отменяется, а только не поступает на счет пенсионера. То есть выплата начисляется и сохраняется у ПФУ до выяснения обстоятельств.

Как возобновить выплаты

Чтобы восстановить выплаты, лицо должно обратиться в ПФУ. К поданному заявлению могут предоставляться следующие документы, в зависимости от причины отмены пенсии:

копия паспорта;

оригинал документа, где подтверждено, что пенсионер жив (за рубежом его можно взять в дипломатическом учреждении Украины);

копия документа, удостоверяющего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте временного проживания.

Обратите внимание! Возобновление выплат происходит в течение 10 дней после выяснения обстоятельств, при условии, наличия оснований для этого.