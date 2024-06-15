Кому не поступит пенсия
Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, имеются документальные подтверждения этому, например, свидетельство о смерти.
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Другие причины почему пенсия не выплачивается:
- ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию;
- гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;
- лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.
Как возобновить выплаты
Чтобы восстановить выплаты, лицо должно обратиться в ПФУ. К поданному заявлению могут предоставляться следующие документы, в зависимости от причины отмены пенсии:
- копия паспорта;
- оригинал документа, где подтверждено, что пенсионер жив (за рубежом его можно взять в дипломатическом учреждении Украины);
- копия документа, удостоверяющего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте временного проживания.