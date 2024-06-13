На які тенденції чекати у червні

Тарас Лєсовий повідомив для 24 Каналу, що загалом фактори, які впливали на ринок валют не дуже зміняться. Серед них є:

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інфляційний "тиск";

збільшених тарифів на електроенергію;

перебої з енергопостачанням на бізнес.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолару", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси. Водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.

Регулятор може втручатися для підтримання балансу між попитом і пропозицією, оскільки система "керованої гнучкості" залишається чинною. Ця система спрямована на приведення обмінних курсів у відповідність до економічних обставин конфлікту, що триває, водночас дозволяючи певною мірою вільно визначати обмінний курс. Тим не менш, очікується, що значних сплесків попиту на ринку не буде, а розрив між курсами на міжбанківському та готівковому ринках поступово зменшуватиметься.

Варто сказати, як і передбачалося, девальвація гривні майже зупиниться: після квітнево-травневого просідання нацвалюти майже на 4%, у червні цей показник буде майже нульовим, а основні зміни курсу долара відбуватимуться на "майданчику” 40 – 41 гривні,

– додав Лєсовий.

У світлі нещодавнього підвищення тарифів на електроенергію експерти прогнозують зростання курсу для споживачів. Однак це зростання може бути частково компенсоване сезонним зниженням цін на сільськогосподарську продукцію. Незважаючи на це, існує занепокоєння, що запровадження нових акцизів на пальне в липні може призвести до більш значного впливу на ціни, зробивши їх більш помітними та відчутними для громадян.

Яких показників чекати