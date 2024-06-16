Кому не засчитают приобретенный стаж
Как стало известно, украинцам, которые работали в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж. Согласно закону, страховой стаж украинцам не будут засчитывать в ряде случаев.
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А именно речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.
Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти,
– говорится в сообщении.
Относительно работы в других странах, украинцам необходимо представить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий их работу за рубежом, чтобы учесть этот стаж.
Кому не поступит пенсия
Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, есть документальные подтверждения, например, имеется свидетельство о смерти.
Другие причины почему пенсия не выплачивается:
- ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию;
- гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;
- лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.