Кому не засчитают приобретенный стаж

Как стало известно, украинцам, которые работали в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж. Согласно закону, страховой стаж украинцам не будут засчитывать в ряде случаев.

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А именно речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти,

– говорится в сообщении.

Относительно работы в других странах, украинцам необходимо представить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий их работу за рубежом, чтобы учесть этот стаж.

Заметьте! После широкомасштабной агрессии Российской Федерации Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором. Взаимодействие и обмен документами, в частности Пенсионными фондами, было прекращено.

Кому не поступит пенсия

Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, есть документальные подтверждения, например, имеется свидетельство о смерти.

Другие причины почему пенсия не выплачивается: