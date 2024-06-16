Кому не зарахують набутий стаж

Як стало відомо, українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж. Згідно із законом, страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.

Дивіться також Пенсії не буде: чому ви можете не отримати свої виплати влітку

А саме йдеться за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади,

– йдеться в повідомленні.

Щодо роботи в інших країнах, українцям необхідно представити Пенсійному Фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб врахувати цей стаж.

Зауважте! Після широкомасштабної агресії Російської Федерації Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресором. Взаємодія та обмін документами, зокрема Пенсійними фондами, було припинено.

Кому не надійде пенсія

Пенсія не надходить особі, якщо вона офіційно визнана померлою. Тобто є документальні підтвердження, наприклад, наявне свідоцтво про смерть.

Інші причини чому пенсія не виплачується: