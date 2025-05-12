Хто має право на виплату за поховання пенсіонера і як її отримати

Після смерті пенсіонера родичі можуть звернутися за грошовою допомогою на покриття витрат на поховання. Розмір цієї допомоги визначається залежно від типу пенсії, яку отримував покійний.

Яка буде сума допомоги

Сума компенсації залежить від того, чи був померлий пенсіонером за віком або військовослужбовцем, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо пенсіонер отримував виплати за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", його родичі можуть отримати допомогу на поховання в розмірі двох місячних пенсій, нарахованих на момент смерті.

У разі, якщо пенсія була призначена згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", родина має право на суму, що дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб – у 2025 році це щонайменше 13 420 гривень.

Важливо! Якщо людина перебувала на повному державному утриманні, а поховання було проведене коштом держави, родичам виплата не надається.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Щоб оформити грошову допомогу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України та надати такі документи: