Частина українців отримає виплату понад 6 тисяч гривень взимку: кому надійдуть ці кошти

Державна соціальна програма "Тепла зима" діє в Україні і зараз. В рамках цього проєкту частина українців отримає спеціальну виплати.

Хто з українців має право на цю допомогу

Розмір цієї виплати у 2025 році залишається – 6 500 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГО "ВПО України".

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Кому надаються ці кошти:

діти ВПО;

малозабезпечені родини;

люди з інвалідністю І групи.

Рішення про виплату цієї допомоги ухвалив Кабмін 21 січня 2025 року.

Рішення стосується тих людей, які не змогли отримати вчасно допомогу через причини зі сторони банківської системи, чи не встигли забрати на пошті, чи помилково з технічних причин не були включені до переліку отримувачів. Вони зможуть отримати свої виплати у 2025 році,

– зауважує громадська організація.

Зверніть увагу! Вказані особи не мають додатково звертатись для призначення виплати. Допомога надаватиметься з урахуванням інформації, розміщеної в реєстрах.