Вихід на пенсію в Україні: кому зарахують до страхового стажу період без роботи

Українцям, які мають намір вийти на пенсію, необхідно мати достатній страховий стаж. Деяким громадянам він може бути зарахований навіть тоді, коли вони не працювали протягом певного періоду. Відтак, існують три умови, за яких це може можливо.

Кому зарахують страховий стаж за період безробіття

Зокрема, таку можливість надають людям, які піклуються про членів сім'ї з I групою інвалідності. Адже за цих обставин, як правило, людина змушений покинути свою трудову діяльність для догляду за хворим родичем.

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Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи,

– повідомляють у ПФУ.

Яким критеріям потрібно відповідати

За період до 2003 року страховий стаж у такому випадку не буде враховуватися, оскільки на той момент вищезгадане законодавство про пенсійне страхування не діяло.

Для того, щоб врахували період догляду за інвалідом I групи у страховий стаж особи, яка піклується, потрібно відповідати трьом критеріям:

Людина повинна бути працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю). Ніде не працювати в період догляду за особою з інвалідністю. Отримувати в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до чинного законодавства.

Як збільшились пенсійні виплати в січні

З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.

замість 2 093 гривень. Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень .

. Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.

При дотриманні зазначених умов період догляду, який мав місце після 01.01.2004, враховується до страхового стажу людини, оскільки у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.Мінімальна пенсія для осіб, які мають повний стаж складає 40% від гарантованої зарплати.