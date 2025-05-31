"Заморозити" платіжки: хто може не платити за комуналку під час війни

Деякі українці можуть уникнути боргів за несплачену комуналку. Ця можливість доступна окремим категоріям громадян.

Як "заморозити" платіжки за комуналку

Деяким українцям приходять рахунки на оплату комунальних послуг за користування житлом, яке зруйноване, або у якому вони не мешкають, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Не платити за комуналку можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Тоді у них з'являється право вимагати від постачальника комунальних послуг зупинити нарахування. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Такою довідкою може бути:

довідка ВПО;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про перетин кордону;

довідка, що підтверджує пошкодження житла через бойові дії.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою

За що доведеться платити

Платити за комуналку доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізовано. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників

Якщо житло зруйноване, то плата не повинна нараховуватися. Органи місцевого самоврядування самостійно обстежують зруйноване та пошкоджене житло і передають цю інформацію комунальним підприємствам. Якщо нарахування відбувається автоматично, коригування обов'язково буде.