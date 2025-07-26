Вражаючі суми: скільки платять за комунальні послуги в Європі

Щомісячні витрати на базові комунальні послуги в містах Європи дуже різняться. Деякі суми перевищують 300 євро.

Де в Європі найдорожча комуналка?

Майже всі з 20 найдорожчих міст за базовими комунальними послугами розташовані в Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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До базових комунальних витрат належать електроенергія, опалення, охолодження, вода та вивезення сміття для типової квартири площею 85 квадратних метрів.

Мюнхен з комуналкою у 370 євро (18 167 гривень) очолює рейтинг. Два інших німецьких міста також посідають третє та четверте місця. Це робить Німеччину країною й найдорожчою комуналкою. В середньому мешканці платять 339 євро (16 644 гривні) у Франкфурті та 333 євро (16 350 гривень) в Берліні.

Единбург посідає друге місце серед найдорожчих європейських міст за комунальні рахунки. Мешканці платять у середньому 346 євро (16 988 гривень). Інші міста Великої Британії також дорогі: Лондон посідає сьоме місце, а Бірмінгем – одинадцяте.

Вартість базових комунальних послуг у Лондоні становить 295 євро (14 484 гривні), а в Бірмінгемі – 270 євро (13 230 гривень). До десятки найдорожчих міст також увійшли:

Варшава – 327 євро (16 055 гривень);

Відень – 304 євро (14 926 гривень);

Прага – 286 євро (14 042 гривні);

Амстердам – 275 євро (13 502 гривні);

Осло – 271 євро (13 306 гривень).

Де найнижчі рахунки за комуналку?

Найнижчі витрати на комуналку спостерігають у:

Стамбулі – 68 євро (3 338 гривень);

Гельсінкі – 115 євро (5 646 гривень);

Будапешті – 135 євро (6 628 гривень);

Лісабоні – 135 євро (6 628 гривень);

Барселоні – 170 євро (8 347 гривень);

Мадриді – 180 євро (8 838 гривень).

Середні базові рахунки за комунальні послуги також менші за 200 євро в Афінах та Копенгагені. В Італії вартість комунальних послуг становить близько 200 євро: 200 євро в Мілані (9 820 гривень) та 202 євро в Римі (9 918 гривень).

Як зросли ціни на комуналку за останні роки?

З 2020 по 2025 рік щомісячні базові витрати на комунальні послуги в євро значно зросли в багатьох європейських містах. Стокгольм очолює список зі зростанням на 176%, за ним йде Осло зі зростанням на 133%.

Зростання також перевищує 90% у кількох містах: Варшаві (112%), Брюсселі (97%), Бірмінгемі (96%) та Единбурзі (93%).

Щомісячні базові витрати на комунальні послуги зросли приблизно на 50% у німецьких містах, де мешканці вже сплачують найвищі рахунки в Європі.

У Європі Копенгаген (-7%) та Будапешт (-6%) – єдині два міста, де вартість комунальних послуг знизилася за цей період у євро.