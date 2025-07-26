Где в Европе самая дорогая коммуналка?

Почти все из 20 самых дорогих городов по базовым коммунальным услугам расположены в Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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К базовым коммунальным расходам относятся электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и вывоз мусора для типовой квартиры площадью 85 квадратных метров.

Мюнхен с коммуналкой в 370 евро (18 167 гривен) возглавляет рейтинг. Два других немецких города также занимают третье и четвертое места. Это делает Германию страной и самой дорогой коммуналкой. В среднем жители платят 339 евро (16 644 гривны) во Франкфурте и 333 евро (16 350 гривен) в Берлине.

Эдинбург занимает второе место среди самых дорогих европейских городов по коммунальным счетам. Жители платят в среднем 346 евро (16 988 гривен). Другие города Великобритании также дорогие: Лондон занимает седьмое место, а Бирмингем – одиннадцатое.

Стоимость базовых коммунальных услуг в Лондоне составляет 295 евро (14 484 гривны), а в Бирмингеме – 270 евро (13 230 гривен). В десятку самых дорогих городов также вошли:

Варшава – 327 евро (16 055 гривен);

Вена – 304 евро (14 926 гривен);

Прага – 286 евро (14 042 гривны);

Амстердам – 275 евро (13 502 гривны);

Осло – 271 евро (13 306 гривен).

Где самые низкие счета за коммуналку?

Самые низкие расходы на коммуналку наблюдают в:

Стамбуле – 68 евро (3 338 гривен);

Хельсинки – 115 евро (5 646 гривен);

Будапеште – 135 евро (6 6 628 гривен);

Лиссабоне – 135 евро (6 6 628 гривен);

Барселоне – 170 евро (8 347 гривен);

Мадриде – 180 евро (8 838 гривен).

Средние базовые счета за коммунальные услуги также меньше 200 евро в Афинах и Копенгагене. В Италии стоимость коммунальных услуг составляет около 200 евро: 200 евро в Милане (9 820 гривен) и 202 евро в Риме (9 9 918 гривен).

Как выросли цены на коммуналку за последние годы?

С 2020 по 2025 год ежемесячные базовые расходы на коммунальные услуги в евро значительно выросли во многих европейских городах. Стокгольм возглавляет список с ростом на 176%, за ним следует Осло с ростом на 133%.

Рост также превышает 90% в нескольких городах: Варшаве (112%), Брюсселе (97%), Бирмингеме (96%) и Эдинбурге (93%).

Ежемесячные базовые расходы на коммунальные услуги выросли примерно на 50% в немецких городах, где жители уже платят самые высокие счета в Европе.

В Европе Копенгаген (-7%) и Будапешт (-6%) – единственные два города, где стоимость коммунальных услуг снизилась за этот период в евро.