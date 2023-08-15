Зростання комунальних платежів: за що українці платитимуть більше

Зростання комуналки українцям уникнути не вдасться. Через російську агресію значна кількість підприємств вийшла з ладу, сировина подорожчала, уряд обіцяє відтягнути момент подорожчання якнайдалі.

Наскільки зросли тарифи для українців

Під час війни український уряд пообіцяв не підвищувати комунальні. Однак, складна економічна ситуація змусила деяких регуляторів таки збільшити розмір тарифів. З липня 2022 року по липень 2023 року вартість комуналки зросла на 14,7%.

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Електроенергія

Це збільшення тарифу викликало найбільше обурення серед українців. З червня 2023 року електроенергія почала коштувати 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціна зросла на 69,7%.

Не дивлячись на те, що це значне збільшення вартості – цієї суми досі недостатньо. Насправді вартість електроенергії для українців мала б складати до 7 гривень за кіловат-годину.

Зараз різницю між закупкою та тарифом для споживачів, покривають регулятори.

Водопостачання та водовідведення

Влада виступила категорично проти зміни ціни на воду. НКРЕКП навіть отримали підозру у співпраці з чиновниками, оскільки спочатку компанія оголосила про збільшення ціни на водопостачання, але потім скасувала рішення, зважаючи на заклики прем'єр-міністра Шмигаля.

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Проте, збільшення ціни на воду варто очікувати. Станом на тепер, водоканали не можуть покривати власних витрат.

Інші комунальні

Зросла вартість і індивідуальних платежів для українців. В середньому ці послуги зросли на:

каналізація – 0,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;

утримання та ремонт житла – 10,6%;

прибирання сміття – 14,3%.

Вартість гарячої води навпаки стала меншою – на 0,2%.

Підвищення тарифів буде, проте не найближчим часом. Направду, українцям варто дочекатися осені. Росіяни, вірогідно, знову намагатимуться знищити енергосистему України. Від того як ми впораємось із цим і залежить майбутній розмір тарифів.