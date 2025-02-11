11 лютого, 07:17
За рік комунальні послуги в Україні подорожчали на 20%
Основні тези
- Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші енергоносії в Україні зросли на 19,1% у січні 2025 року.
- Найбільше подорожчала електроенергія на 63,6%, а тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися незмінними.
Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші енергоносії в Україні у січні 2025 року зросли на 19,1%, порівняно з січнем минулого року. Найбільше подорожчала електроенергія.
Як змінилися тарифи
Водночас тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися незмінними, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Найбільше зросли такі тарифи:
- утримання та ремонт житла – на 4,2%,
- водопостачання – на 0,7%,
- послуги з вивезення сміття – на 9,6%,
- каналізація – на 0,6%,
- управління багатоквартирними будинками – на 10,3%,
- електроенергія – на 63,6%.
Цікаво! Національний банк прогнозує, що до кінця 2025 року тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання залишаться без змін. Їхнє можливе підвищення очікується не раніше 2026 року.