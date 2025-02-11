За рік комунальні послуги в Україні подорожчали на 20%

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші енергоносії в Україні у січні 2025 року зросли на 19,1%, порівняно з січнем минулого року. Найбільше подорожчала електроенергія.

Як змінилися тарифи Водночас тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися незмінними, передає 24 Канал з посиланням на Держстат. Читайте також Деяким українцям доведеться повернути "тисячу Зеленського" Найбільше зросли такі тарифи: утримання та ремонт житла – на 4,2%,

водопостачання – на 0,7%,

послуги з вивезення сміття – на 9,6%,

каналізація – на 0,6%,

управління багатоквартирними будинками – на 10,3%,

електроенергія – на 63,6%. Цікаво! Національний банк прогнозує, що до кінця 2025 року тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання залишаться без змін. Їхнє можливе підвищення очікується не раніше 2026 року.