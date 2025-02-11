Как изменились тарифы
В то же время тарифы на природный газ, горячую воду и отопление остались неизменными, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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Больше всего выросли следующие тарифы:
- содержание и ремонт жилья – на 4,2%,
- водоснабжение – на 0,7%,
- услуги по вывозу мусора – на 9,6%,
- канализация – на 0,6%,
- управление многоквартирными домами – на 10,3%,
- электроэнергия – на 63,6%.
Интересно! Национальный банк прогнозирует, что до конца 2025 года тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение останутся без изменений. Их возможное повышение ожидается не ранее 2026 года.