Кто должен будет вернуть средства

О порядке проверки участников программы и категории граждан, которые должны возместить полученные средства, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Выплаты предоставляются только после подтверждения гражданами своего фактического местонахождения, которое впоследствии проверяется дополнительно. Для этого используются:

геолокационные данные;

доступ к государственным реестрам;

другие цифровые инструменты.

В случае, если при подаче заявки было предоставлено ложные данные о месте жительства или использованы незаконные схемы для получения средств, после проведения проверки такие лица будут обязаны вернуть деньги.

Как будут возвращать средства

Пока нет четких официальных разъяснений, как именно будет происходить возврат: добровольно, путем наложения штрафов или автоматического списания с банковских счетов.

Шмыгаль отметил, что государство уже имеет опыт выявления нарушителей по предыдущим программам помощи, поэтому, как и в случае с "тысячей Зеленского", средства придется вернуть тем, кто получил их незаконно.

Заметьте! Премьер-министр считает, что злоупотребления будут минимальными, но все случаи будут тщательно проверяться. Те граждане, которые получили выплату честно, не должны переживать – программа продолжает действовать для всех, кто находится в Украине.