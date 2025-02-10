Хто муситиме повернути кошти

Про порядок перевірки учасників програми та категорії громадян, які мають відшкодувати отримані кошти, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Виплати надаються лише після підтвердження громадянами свого фактичного місцеперебування, яке згодом перевіряється додатково. Для цього використовуються:

геолокаційні дані;

доступ до державних реєстрів;

інші цифрові інструменти.

У разі, якщо під час подання заявки було надано неправдиві дані про місце проживання або використано незаконні схеми для отримання коштів, після проведення перевірки такі особи будуть зобов’язані повернути гроші.

Як повертатимуть кошти

Наразі немає чітких офіційних роз'яснень, як саме відбуватиметься повернення: добровільно, шляхом накладення штрафів чи автоматичного списання з банківських рахунків.

Шмигаль зазначив, що держава вже має досвід виявлення порушників за попередніми програмами допомоги, тому, як і в разі з "тисячею Зеленського", кошти доведеться повернути тим, хто отримав їх незаконно.

Зауважте! Прем'єр-міністр вважає, що зловживання будуть мінімальними, але всі випадки будуть ретельно перевірятися. Ті громадяни, які отримали виплату чесно, не повинні переживати – програма продовжує діяти для всіх, хто знаходиться в Україні.