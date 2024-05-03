Нацбанк спрогнозував здорожчання комуналки: який тариф в Україні зросте найбільше

Прогнозується, що комуналка в Україні зростатиме до економічно обґрунтованих тарифів протягом кількох наступних років. Водночас таке підвищення стане вагомим інфляційним фактором.

Як підвищення комуналки вплине на інфляцію

Фіксація тарифів на певні комунальні послуги, такі як газ, опалення та гаряча вода – мала значний вплив на стримування зростання адміністративної складової інфляції. Нижчу інфляцію може зумовити лише тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на ЖКП.

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Однак, згідно з документом, відповідне погіршення стану державних енергетичних компаній призведе до наростання квазіфіскальних дисбалансів. Це збільшить ризики нестабільності на внутрішньоенергетичному ринку та знизить інвестиційний потенціал галузі. При цьому, ціновий тиск відкладатиметься лише на майбутнє.

Який тариф зростатиме найшвидше

Терміни та параметри коригування комунальних тарифів "є сферою невизначеності".

У зв'язку з атаками з боку Росії, енергетичний сектор України перебуває в складній ситуації, що може спричинити швидше зростання дотаційних тарифів на електроенергію для домашніх споживачів порівняно з іншими тарифами.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону повідомив, що зростання тарифу на електроенергію дозволить налагодити роботу енергосистеми. В тому числі й провести необхідні ремонтні роботи.

При цьому, Нацбанком прогнозується достатньо швидке та суттєве зростання цін на світло. Своєю чергою, це здійснюватиме додатковий тиск на потребу в збільшенні субсидій для населення, а також й формуватиме відповідні ціни.