Деякі українці можуть не сплачувати за комунальні послуги: що це за пільга

Певна категорія українців пенсійного віку мають пільгу на оплату комунальних послуг. Вона передбачає 100% знижки на оплату комуналки, однак, для цього потрібно декілька умов.

Хто може не платити за комуналку

Люди, які працювали на певних роботах і живуть у селах, можуть отримати 100% знижку на оплату рахунків за комунальні послуги та покупку твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

вчителі,

медичні та фармацевтичні працівники,

фахівці з захисту рослин,

працівники музеїв та бібліотек,

працівники культурних та освітніх установ.

! Члени сім'ї таких людей не отримують цю пільгу.

Від чого залежить пільга

Пільгу можна отримати, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не перевищує розміру, що дає право на податкову соціальну пільгу. На 2023 рік цей розмір становить 3760 гривень.

Така пільга діє протягом дванадцяти місяців з моменту визнання права на неї. Щоб подати заяву, необхідно мати довідку або записи в трудовій книжці, які підтверджують роботу людини в селі за певними спеціальностями.

Як отримати пільгу

! Після подання документів інформація про отримувача пільг вноситься до спеціального реєстру. Пенсіонерам, які вже зареєстровані, потрібно подати заяву і документи, які підтверджують проживання в селі.

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: