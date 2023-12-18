Хто може не платити за комуналку
Люди, які працювали на певних роботах і живуть у селах, можуть отримати 100% знижку на оплату рахунків за комунальні послуги та покупку твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
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Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:
- вчителі,
- медичні та фармацевтичні працівники,
- фахівці з захисту рослин,
- працівники музеїв та бібліотек,
- працівники культурних та освітніх установ.
Від чого залежить пільга
Пільгу можна отримати, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не перевищує розміру, що дає право на податкову соціальну пільгу. На 2023 рік цей розмір становить 3760 гривень.
Така пільга діє протягом дванадцяти місяців з моменту визнання права на неї. Щоб подати заяву, необхідно мати довідку або записи в трудовій книжці, які підтверджують роботу людини в селі за певними спеціальностями.
Як отримати пільгу
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
- особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал "Дія".