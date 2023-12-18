Хто може не платити за комуналку

Люди, які працювали на певних роботах і живуть у селах, можуть отримати 100% знижку на оплату рахунків за комунальні послуги та покупку твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

вчителі,

медичні та фармацевтичні працівники,

фахівці з захисту рослин,

працівники музеїв та бібліотек,

працівники культурних та освітніх установ.

Важливо! Члени сім'ї таких людей не отримують цю пільгу.

Від чого залежить пільга

Пільгу можна отримати, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не перевищує розміру, що дає право на податкову соціальну пільгу. На 2023 рік цей розмір становить 3760 гривень.

Така пільга діє протягом дванадцяти місяців з моменту визнання права на неї. Щоб подати заяву, необхідно мати довідку або записи в трудовій книжці, які підтверджують роботу людини в селі за певними спеціальностями.

Зауважте! Після подання документів інформація про отримувача пільг вноситься до спеціального реєстру. Пенсіонерам, які вже зареєстровані, потрібно подати заяву і документи, які підтверджують проживання в селі.

Як отримати пільгу

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: