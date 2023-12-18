Кто может не платить за коммуналку
Люди, работавшие на определенных работах и живущие в селах, могут получить 100% скидку на оплату счетов за коммунальные услуги и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:
- учителя,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев и библиотек,
- работники культурных и образовательных учреждений
От чего зависит льгота
Льготу можно получить, если среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает размера, дающего право на налоговую социальную льготу. На 2023 этот размер составляет 3760 гривен.
Такая льгота действует в течение двенадцати месяцев с момента признания права на нее. Чтобы подать заявление, необходимо иметь справку или записи в трудовой книжке, подтверждающие работу человека в селе по определенным специальностям.
Как получить льготу
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
- лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Действие".