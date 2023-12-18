Кто может не платить за коммуналку

Люди, работавшие на определенных работах и живущие в селах, могут получить 100% скидку на оплату счетов за коммунальные услуги и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Читайте также Чтобы меньше платить: можно ли оформить субсидию на съемную квартиру

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

учителя,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев и библиотек,

работники культурных и образовательных учреждений

Важно ! Члены семьи таких людей не получают эту льготу.

От чего зависит льгота

Льготу можно получить, если среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает размера, дающего право на налоговую социальную льготу. На 2023 этот размер составляет 3760 гривен.

Такая льгота действует в течение двенадцати месяцев с момента признания права на нее. Чтобы подать заявление, необходимо иметь справку или записи в трудовой книжке, подтверждающие работу человека в селе по определенным специальностям.

Заметьте ! После представления документов информация о получателе льгот вносится в специальный реестр. Пенсионерам, которые уже зарегистрированы, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.

Как получить льготу

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов: