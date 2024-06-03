Встигнути до 5 червня: коли подавати показники лічильника за газ

Завдяки своєчасній подачі показників, споживач може значно скоротити свої витрати на комуналку. Фіксувати дані необхідно щомісяця у один і той самий час.

Як подавати показники лічильника

Показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Робити це можна різними способами, як онлайн, так і офлайн.

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Зараз абонентам доступні такі методи передачі показників:

через чат-бот у месенджерах;

через контакт-центр телефоном;

у особистому кабінеті на сайті регулятора;

фіксація безпосередньо оператором газової служби.

Чи зміняться тарифи у червні

Показники газового лічильника це цифрове значення без урахування цифри після коми та нулів до основного числа.

Тариф на газ для побутових споживачів у червні не зміниться. Регулятори планують зберігати сталу вартість сировини до травня 2025 року.

Тариф на газ залишався сталим протягом останніх 2 сезонів.

При цьому, значення тарифу змінюється залежно від регулятора. Зокрема, у постачальника останньої надії – "Нафтогазу", який обслуговує 98% українських споживачів, ціна за кубометр становить – 7,96 гривні.

У інших постачальників вартість газу така:

Тариф за доставку газу визначається та сплачується окремо.