Встигнути до 5 червня: коли подавати показники лічильника за газ
Завдяки своєчасній подачі показників, споживач може значно скоротити свої витрати на комуналку. Фіксувати дані необхідно щомісяця у один і той самий час.
Як подавати показники лічильника
Показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Робити це можна різними способами, як онлайн, так і офлайн.
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Зараз абонентам доступні такі методи передачі показників:
- через чат-бот у месенджерах;
- через контакт-центр телефоном;
- у особистому кабінеті на сайті регулятора;
- фіксація безпосередньо оператором газової служби.
Чи зміняться тарифи у червні
Тариф на газ для побутових споживачів у червні не зміниться. Регулятори планують зберігати сталу вартість сировини до травня 2025 року.Нагадаємо! Тариф на газ залишався сталим протягом останніх 2 сезонів.
При цьому, значення тарифу змінюється залежно від регулятора. Зокрема, у постачальника останньої надії – "Нафтогазу", який обслуговує 98% українських споживачів, ціна за кубометр становить – 7,96 гривні.
У інших постачальників вартість газу така: