Якщо у квартирі є кондиціонер: як зекономити електроенергію

Літом українці активно починають користуватися кондиціонером у приміщеннях, що може позначитися на платіжках за світло. Проте є кілка порад, як уникнути надмірного споживання.

Як зекономити на кондиціонері

Якщо особа лише вибирає кондиціонер, їй варто звернути увагу на інверторні пристрої. Вони не вимикаються, а переходять у режим зниженої потужності, коли у приміщенні бажана температура.

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Якщо кондиціонер уже є, не рекомендується під час його роботи відкривати вікна та двері. Також можна купити жалюзі та світловідбивальну плівку на вікна, що створить у квартирі прохолоду.

Також трохи охолодити квартиру може допомогти вологе прибирання.

На кондиціонері варто вмикати функцію "Еко", а у нічний час переводити його в режим "Sleep", який знижує рівень шуму і витрати електрики.

До слова, нормальна температура приміщенні сприяє меншій витраті світла іншими приладами, зокрема холодильником. Якщо у кімнаті+30 градусів, він витратить більше енергії аби охолодити їжу.

Також, якщо у споживача двозонний лічильник, то найбільш енергоємні прилади варто вмикати вночі, коли тариф удвічі нижчий.

Як зекономити на бойлері

Щоб економно користуватися бойлером треба:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину.