Якщо у квартирі є кондиціонер: як зекономити електроенергію
Джерело:YASNO
Літом українці активно починають користуватися кондиціонером у приміщеннях, що може позначитися на платіжках за світло. Проте є кілка порад, як уникнути надмірного споживання.
Як зекономити на кондиціонері
Якщо особа лише вибирає кондиціонер, їй варто звернути увагу на інверторні пристрої. Вони не вимикаються, а переходять у режим зниженої потужності, коли у приміщенні бажана температура.
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Якщо кондиціонер уже є, не рекомендується під час його роботи відкривати вікна та двері. Також можна купити жалюзі та світловідбивальну плівку на вікна, що створить у квартирі прохолоду.Зверніть увагу! Також трохи охолодити квартиру може допомогти вологе прибирання.
На кондиціонері варто вмикати функцію "Еко", а у нічний час переводити його в режим "Sleep", який знижує рівень шуму і витрати електрики.
До слова, нормальна температура приміщенні сприяє меншій витраті світла іншими приладами, зокрема холодильником. Якщо у кімнаті+30 градусів, він витратить більше енергії аби охолодити їжу.
Також, якщо у споживача двозонний лічильник, то найбільш енергоємні прилади варто вмикати вночі, коли тариф удвічі нижчий.
Як зекономити на бойлері
Щоб економно користуватися бойлером треба:
- відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;
- запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;
- за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
- вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.